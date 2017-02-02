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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "серой зоне" учится около 12,5 тыс. детей - Минобразования

Киев • УНН

 • 7603 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сейчас на территории так называемой серой зоны на Донбассе обучается около 12500 детей, которые в любую минуту могут оказаться под обстрелами. Об этом во время пресс-конференции сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН.

В "серой зоне" учится около 12,5 тыс. детей - Минобразования

"Есть группа детей, которые учатся в "серой зоне" и могут оказаться в любой момент под обстрелами. В этой группе у нас сегодня в Донецкой области 107 учебных заведений, где учится 9,5 тыс. детей, и в Луганской области - 3 тыс. детей в 26 школах, расположенных в "серой зоне", - сказала она.

Также, по ее словам, на сегодня 64 тыс. 289 детей из семей временно перемещенных лиц учатся в дошкольных учреждениях и 47 тыс. 355 человек в общеобразовательных учреждениях.

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