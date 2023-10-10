У Силах оборони Ізраїлю повідомили про загибель понад 120 військових

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"Ці 123 загиблих входять до числа загиблих понад 900 осіб, про які раніше повідомляла ізраїльська армія", - заявив Хагарі.

За його словами, сім'ям 50 ізраїльських заручників повідомили, що їхніх близьких викрали у Секторі Гази. ХАМАС стверджує, що утримує понад 100 полонених, у тому числі офіцерів ізраїльської армії.

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В Ізраїлі кількість загиблих у результаті нападу ХАМАС наразі перевищила 900 осіб, однак офіційного підтвердження кількості загиблих немає.

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