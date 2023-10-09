В Ізраїлі кількість жертв зросла до понад 900 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Ізраїлі кількість загиблих у результаті нападу ХАМАС наразі перевищила 900 осіб, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Цитата
"... кількість загиблих у результаті нападу ХАМАС наразі перевищила 900 осіб. Офіційного підтвердження кількості загиблих немає", - йдеться у пвідомленні.
Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.