В Ізраїлі кількість жертв зросла до понад 900 осіб - ЗМІ

Цитата

"... кількість загиблих у результаті нападу ХАМАС наразі перевищила 900 осіб. Офіційного підтвердження кількості загиблих немає", - йдеться у пвідомленні.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.