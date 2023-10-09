В Израиле количество жертв возросло до более 900 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Израиле число погибших в результате нападения ХАМАС превысило 900 человек, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
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"... количество погибших в результате нападения ХАМАС в настоящее время превысило 900 человек. Официального подтверждения количества погибших нет", - говорится в сообщении.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВВС Израиля указали, что военные возобновили контроль над всеми городами у границы с Газой.