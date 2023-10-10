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В Силах обороны Израиля сообщили о гибели более 120 военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. По меньшей мере 123 израильских солдата были убиты во время нападений ХАМАС. Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, передает УНН со ссылкой на статью.

Цитата

"Эти 123 погибших входят в число погибших более 900 человек, о которых ранее сообщала израильская армия", - заявил Хагари.

По его словам, семьям 50 израильских заложников сообщили, что их близких похитили в Секторе Газа. ХАМАС утверждает, что содержит более 100 пленных, в том числе офицеров израильской армии.

Напомним

В Израиле число погибших в результате нападения ХАМАС в настоящее время превысило 900 человек, однако официального подтверждения количества погибших нет.

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