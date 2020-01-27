У січні 11 нардепів жодного разу не проголосували – КВУ

Серед депутатів, які не голосували в січні: Олександр Герега (група “За майбутнє”), Микола Люшняк (група “Довіра”), Юрій Солод (ОПЗЖ), Віктор Бондар (група “За майбутнє”), Микола Кучер (група “За майбутнє”), Владислав Бородін (“Слуга Народу”), Руслан Горбенко (“Слуга Народу”), Роман Костенко (“Голос”), Анжеліка Лабунська (“Батьківщина”), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любов Шпак (“Слуга Народу”).

Частина депутатів не голосували, хоч і були зареєстровані в Раді, інші ж депутати зареєстровані на засіданнях не були. Причини їх відсутності на засіданнях Ради на веб-сайті Верховної Ради не вказані. Також КВУ не враховував депутатів, щодо яких наявна інформація в ЗМІ про те, що вони хворіли чи пропустили засідання з інших об’єктивних причин.

“У січні показники голосувань народних депутатів суттєво знизилися. Так, якщо в грудні було лише 3 народні депутати, які не проголосували жодного разу за місяць, в листопаді — 4, то в січні — відразу 11 депутатів. Однак це цілком відповідає існуючим тенденціям, коли в січні показники відвідування та голосувань депутатів в Раді вже звично є нижчими, аніж в інші періоди”, — пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього в січні відбулося шість пленарних засідань Ради, на яких було проведено 299 голосувань. За цей час депутати прийняли за основу закони про службу зовнішньої розвідки та про легалізацію азартних ігор, а також в цілому було прийнято закон про повну загальну середню освіту.

Нагадаємо, за даними КВУ, вісім нардепів пропустили 90% голосувань Ради в грудні.