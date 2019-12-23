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Вісім нардепів пропустили 90% голосувань Ради в грудні - КВУ

Вісім нардепів пропустили 90% голосувань Ради в грудні - КВУ

Київ • УНН

 • 12546 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Комітет виборців оприлюднив дані щодо народних депутатів, які пропустили найбільше голосувань у парламенті в грудні 2019 року. Про це йдеться у повідомленні КВУ в Facebook, інформує УНН.

"Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в грудні. Попри те, що в листопаді Верховна Рада запровадила штрафи для депутатів, які систематично не голосують на пленарних засіданнях, в цілому проблема низьких показників участі в голосуваннях окремих депутатів все ще є актуальною", - йдеться у повідомленні.

Так, в грудні 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Ради. При цьому 8 народних депутатів пропустили 90% голосувань, із них троє – не проголосували жодного разу за місяць.

"У грудні "нульові" показники голосувань зафіксовано в Любові Шпак ("Слуга Народу"), Романа Іванісова (позафракційний) та Віталія Данілова ("Батьківщина"). За даними електронної системи Ради усі троє народних депутатів не були зареєстровані на засіданнях Ради впродовж місяця. Конкретні причини відсутності на веб-сайті ВРУ не вказано", - повідомили в КВУ.

Також в списку депутатів, які майже не голосували: Антон Яценко ("За майбутнє"), взяв участь в 0,19% голосувань; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Ігор Палиця ("За майбутнє"), 9%; Олександр Абдуллін ("Батьківщина"), 9%; Андрій Деркач (позафракційний), 9%.

"Штрафи за неучасть в голосуваннях дозволять дещо зекономити бюджетні гроші, однак в цілому проблеми не вирішать. Адже потрібно враховувати, що в списку найменш активних депутатів, як правило, знаходяться досить заможні політики, для яких відсутність двох-трьох десятків тисяч гривень на місяць принципово не змінить ситуації, а тому не стане стимулом голосувати частіше", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Натомість у Верховній Раді є двоє народних депутатів, які взяли участь в 100% голосувань Ради. Це Руслан Князевич із "Європейської солідарності" та Олександр Бакумов зі "Слуги Народу". Ще 21 політик взяв участь в 98-99% голосувань.

Всього в грудні відбулося 532 голосування.

Як повідомлялося раніше, КВУ повідомив, які депутати пропустили 90% голосувань Ради за три місяці.

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