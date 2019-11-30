КВУ повідомив, які депутати пропустили 90% голосувань Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За три місяці роботи Верховної Ради IX скликання відбулося 1158 голосувань. В середньому один народний депутат взяв участь в 69% із них. Про це повідомляє УНН з посиланням на КВУ.
Однак, попри те, що загальні показники участі в голосуваннях є досить високими, у Верховній Раді залишається проблемою неучасть в голосуваннях значної кількості депутатів.
Так, за три місяці роботи 96 народних депутатів взяли участь у менше, ніж 50% голосувань парламенту.
Із них дев’ять народних депутатів пропустили 90% голосувань. Це:
1. Вадим Рабінович, ОПЗЖ, найнижчий показник серед 423 депутатів, взяв участь в 6% голосувань;
2. Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, 6%;
3. Ігор Абрамович, ОПЗЖ, 7%;
4. Юрій Солод, ОПЗЖ, 7%;
5. Андрій Деркач, позафракційний, 7%;
6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;
7. Олександр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;
8. Антон Яценко, «За майбутнє», 9%;
9. Юрій Бойко, ОПЗЖ, 10%.
При цьому Рабінович був зареєстрований на 23 із 39 засіданнях Ради, Льовочкіна – на 31, Абрамович – 27, Солод – 26, Деркач – 26, Столар – 22, Фельдман – 36, Яценко – 30, Бойко – 37. Однак участі в голосуваннях депутати майже не брали.
З іншого боку, є низка народних депутатів, які взяли участь майже в 100% голосувань. Так, 18 народних депутатів взяли участь в 98-99% голосувань парламенту. Рекордсменом є Володимир Ватрас, який голосував в 99,6% випадків.
Нагадаємо, у листопаді усі засідання парламенту відвідали лише 299 депутатів.