В январе 11 нардепов ни разу не проголосовали - КИУ

Среди депутатов, которые не голосовали в январе Александр Герега (группа “За будущее”), Николай Люшняк (группа “Доверие”), Юрий Солод (ОПЗЖ), Виктор Бондарь (группа “За будущее”), Николай Кучер (группа “За будущее ”), Владислав Бородин ("Слуга народа“), Руслан Горбенко (”Слуга народа“), Роман Костенко (”Голос“), Анжелика Лабунская (”Батькивщина“), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любовь Шпак (”Слуга Народу“).

Часть депутатов не голосовали, хотя и были зарегистрированы в Раде, другие же депутаты зарегистрированы на заседаниях не были. Причины их отсутствия на заседаниях Рады на веб-сайте Верховной Рады не указаны. Также КИУ не учитывал депутатов, по которым имеется информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседание по другим объективным причинам.

“В январе показатели голосований народных депутатов существенно снизились. Так, если в декабре было всего 3 народные депутаты, которые не проголосовали ни разу за месяц, в ноябре — 4, то в январе — сразу 11 депутатов. Однако это вполне соответствует существующим тенденциям, когда в январе показатели посещаемости и голосований депутатов в Раде уже привычно ниже, чем в другие периоды”, - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в январе произошло шесть пленарных заседаний Рады, на которых было проведено 299 голосований. За это время депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом был принят закон о полном общем среднем образовании.

Напомним, по данным КИУ, восемь нардепов пропустили 90% голосований Рады в декабре.