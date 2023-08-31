У Швеції вночі в кількох містах пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У ніч на четвер у кількох місцях Швеції пролунали вибухи. Про це пише шведське радіо Sveriges Radio, передає УНН.
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Зокрема у Нючепінгу стався вибух у житловому будинку. За попередніми даними, там пошкоджені ворота.
У Гетеборзі сталося два вибухи: один в Ольскрокені та один у Кортедалі. Там також йдеться про матеріальні збитки будівлям.
У Норсборзі, на південь від Стокгольма, вночі щось вибухнуло в будинку. Поліція повідомляє, що муніципальне майно було пошкоджено осколками.
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