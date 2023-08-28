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У Швеції затриманого торік уродженця рф звинувачують у шпигунстві на користь росії

У Швеції затриманого торік уродженця рф звинувачують у шпигунстві на користь росії

Київ • УНН

 • 512483 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У понеділок громадянину Швеції, уродженцю росії, було висунуто обвинувачення у зборі інформації для російської військової розвідки ГРУ протягом майже десяти років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Прокуратура Швеції заявила, що 60-річного Сергія Скворцова звинувачують у "незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції і проти іноземної держави".

Скворцов був заарештований у листопаді разом зі своєю дружиною під час операції в місті Накка за межами Стокгольма. Відтоді Скворцов перебуває під вартою і заперечує будь-які правопорушення, за словами його адвоката Ульріки Борг. Його дружина була звільнена без висунення обвинувачень після розслідування, проведеного шведською службою безпеки.

Згідно з обвинувальним актом, пише видання, Скворцов з 1 липня 2014 року по 22 листопада "таємно і/або з використанням шахрайських засобів здійснював діяльність в інтересах російської держави з метою отримання інформації про умови, розголошення якої іноземній державі могло б поставити під загрозу безпеку Швеції". За словами прокурорів, Скворцов використовував свій імпортно-експортний бізнес для незаконного отримання технологій і передачі їх російській службі військової розвідки ГРУ.

"Бізнес також полягав у отриманні даних у вигляді інформації та придбанні різних об'єктів, які російська держава і збройні сили - через експортні правила і санкції - не могли придбати на відкритому ринку", - заявили прокурори.

Шведська телерадіокомпанія SVT повідомила, що Скворцов прожив у Швеції 25 років і отримав шведське громадянство у 2012 році.

Судовий процес має розпочатися 4 вересня. Спеціальний агент ФБР значиться серед свідків, які "підтверджують, що діяльність Сергія Скворцова могла загрожувати безпеці Сполучених Штатів" і що його діяльність включала в себе "угоди з різними американськими компаніями", ідеться в обвинувальному висновку.

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