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В Швеции задержанного в прошлом году уроженца рф обвиняют в шпионаже в пользу россии

В Швеции задержанного в прошлом году уроженца рф обвиняют в шпионаже в пользу россии

Киев • УНН

 • 512480 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В понедельник гражданину Швеции, уроженцу россии, было предъявлено обвинение в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти десяти лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Прокуратура Швеции заявила, что 60-летнего Сергея Скворцова обвиняют в "незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранного государства".

Скворцов был арестован в ноябре вместе со своей женой во время операции в городе Накка за пределами Стокгольма. С тех пор Скворцов находится под стражей и отрицает какие-либо правонарушения, по словам его адвоката Ульрики Борг. Его жена была освобождена без предъявления обвинений после расследования, проведенного шведской службой безопасности.

Согласно обвинительному акту, пишет издание, Скворцов с 1 июля 2014 года по 22 ноября "тайно и/или с использованием мошеннических средств осуществлял деятельность в интересах российского государства с целью получения информации об условиях, разглашение которой иностранному государству могло бы поставить под угрозу безопасность Швеции". По словам прокуроров, Скворцов использовал свой импортно-экспортный бизнес для незаконного получения технологий и передачи их российской службе военной разведки ГРУ.

"Бизнес также заключался в получении данных в виде информации и приобретении различных объектов, которые российское государство и вооруженные силы - из-за экспортных правил и санкций - не могли приобрести на открытом рынке", - заявили прокуроры.

Шведская телерадиокомпания SVT сообщила, что Скворцов прожил в Швеции 25 лет и получил шведское гражданство в 2012 году.

Судебный процесс должен начаться 4 сентября. Специальный агент ФБР значится среди свидетелей, которые "подтверждают, что деятельность Сергея Скворцова могла угрожать безопасности Соединенных Штатов" и что его деятельность включала в себя "сделки с различными американскими компаниями", говорится в обвинительном заключении.

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