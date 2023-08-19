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У Латвії затримали таксиста за шпигунство на користь росії

У Латвії затримали таксиста за шпигунство на користь росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала громадянина Латвії за підозрою у шпигунстві на користь росії. Затримання відбулося 15 серпня, повідомили на сайті латвійської спецслужби, передає УНН.

Деталі

У ході розслідування з'ясувалося, що конкретний громадянин Латвії постійно спілкувався з членами злочинної організації «Балтійські антифашисти». Він надсилав їм інформацію про особовий склад і техніку збройних сил країн-союзників, інфраструктуру Ризького порту та аеропорту, нафтові термінали, полігон безпілотників, а також інші стратегічно важливі об’єкти на території Латвії.

Також чоловік передавав так званим «прибалтійським антифашистам» інформацію про осіб та компанії в Латвії, які підтримують Україну та протистоять російській агресії.

Цитата

«Отриманню інформації підозрюваному сприяла робота таксиста, що дозволило відносно спокійно перебувати поблизу аеропорту, порту та інших стратегічно важливих об’єктів», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Підозрюваному оголосили кримінальне правопорушення за незаконне збирання та передачу інформації іноземній розвідці від її імені через іншу особу. За вчинення такого кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років та пробаційний нагляд на строк до трьох років.

За оцінкою спецслужби, чоловік цілеспрямовано збирав та через злочинну організацію «Балтійські антифашисти» передавав спецслужбам держави-агресора Росії інформацію, яка може бути використана проти інтересів національної безпеки Латвії.

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Разом із затриманням 15 серпня за місцем проживання чоловіка провели кримінально-процесуальні заходи, під час яких виявлено декілька носіїв інформації, а також символіку, що підтверджує прокремлівські ідеологічні переконання особи, зокрема прапори Росії та СРСР.

17 серпня суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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