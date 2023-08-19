В Латвии задержали таксиста за шпионаж в пользу россии

Детали

В ходе расследования выяснилось, что конкретный гражданин Латвии постоянно общался с членами преступной организации «Балтийские антифашисты». Он присылал им информацию о личном составе и технике вооруженных сил стран-союзников, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне беспилотников, а также других стратегически важных объектах на территории Латвии.

Также мужчина передавал так называемым «Балтийским антифашистам» информацию о лицах и компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и противостоят российской агрессии.

Цитата

«Получению информации подозреваемому способствовала работа таксиста, что позволило относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов», — говорится в сообщении.

Дополнение

Подозреваемому объявили уголовное преступление за незаконный сбор и передачу информации иностранной разведке от ее имени через другое лицо. За совершение такого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на срок до трех лет.

По оценке спецслужбы, мужчина целенаправленно собирал и через преступную организацию «Балтийские антифашисты» передавал спецслужбам государства-агрессора россии информацию, которая может быть использована против интересов национальной безопасности Латвии.

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Вместе с задержанием 15 августа по месту жительства мужчины провели уголовно-процессуальные мероприятия, во время которых обнаружено несколько носителей информации, а также символику, подтверждающую прокремлевские идеологические убеждения лица, в частности флаги россии и СССР.

17 августа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.