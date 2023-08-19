В Латвии задержали таксиста за шпионаж в пользу россии

ukru
19:26 • 30936 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 86938 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103514 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104066 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 97844 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88528 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108930 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130962 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168796 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200043 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 104003 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102822 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 49523 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 23999 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 28811 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168798 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200046 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142312 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148902 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185436 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 49523 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102822 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119976 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155706 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162620 просмотра
Актуальное
В Латвии задержали таксиста за шпионаж в пользу россии

В Латвии задержали таксиста за шпионаж в пользу россии

Киев • УНН

 • 3181100 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала гражданина Латвии по подозрению в шпионаже в пользу россии. Задержание произошло 15 августа, сообщили на сайте латвийской спецслужбы, передает УНН.

Детали

В ходе расследования выяснилось, что конкретный гражданин Латвии постоянно общался с членами преступной организации «Балтийские антифашисты». Он присылал им информацию о личном составе и технике вооруженных сил стран-союзников, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне беспилотников, а также других стратегически важных объектах на территории Латвии.

Также мужчина передавал так называемым «Балтийским антифашистам» информацию о лицах и компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и противостоят российской агрессии.

Цитата

«Получению информации подозреваемому способствовала работа таксиста, что позволило относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов», — говорится в сообщении.

Дополнение

Подозреваемому объявили уголовное преступление за незаконный сбор и передачу информации иностранной разведке от ее имени через другое лицо. За совершение такого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на срок до трех лет.

По оценке спецслужбы, мужчина целенаправленно собирал и через преступную организацию «Балтийские антифашисты» передавал спецслужбам государства-агрессора россии информацию, которая может быть использована против интересов национальной безопасности Латвии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕроссия в Польше вербовала через Интернет шпионов, чтобы отслеживать транзит оружия в Украину - WP

Вместе с задержанием 15 августа по месту жительства мужчины провели уголовно-процессуальные мероприятия, во время которых обнаружено несколько носителей информации, а также символику, подтверждающую прокремлевские идеологические убеждения лица, в частности флаги россии и СССР.

17 августа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы