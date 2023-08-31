В Швеции ночью в нескольких городах прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В ночь на четверг в нескольких местах Швеции прогремели взрывы. Об этом пишет шведское радио Sveriges Radio, передает УНН.
Детали
В частности в Нючепинге произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, там повреждены ворота.
В Гетеборге произошло два взрыва: один в Ольскрокене и один в Кортедали. Там также говорится о материальном ущербе зданиям.
В Норсборге, к югу от Стокгольма, ночью что-то взорвалось в доме. Полиция сообщает, что муниципальное имущество было повреждено осколками.
Напомним
После сожжения Корана в Швеции объявили "высокий" уровень террористической опасности.
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