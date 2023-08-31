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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 48548 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100273 просмотра

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13:40 • 101282 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 87192 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83612 просмотра

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13 марта, 06:36 • 107867 просмотра

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В Швеции ночью в нескольких городах прогремели взрывы

В Швеции ночью в нескольких городах прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 3589427 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В ночь на четверг в нескольких местах Швеции прогремели взрывы. Об этом пишет шведское радио Sveriges Radio, передает УНН.

Детали

В частности в Нючепинге произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, там повреждены ворота.

В Гетеборге произошло два взрыва: один в Ольскрокене и один в Кортедали. Там также говорится о материальном ущербе зданиям.

В Норсборге, к югу от Стокгольма, ночью что-то взорвалось в доме. Полиция сообщает, что муниципальное имущество было повреждено осколками.

Напомним

После сожжения Корана в Швеции объявили "высокий" уровень террористической опасности.

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