В Швеции ночью в нескольких городах прогремели взрывы

Детали

В частности в Нючепинге произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, там повреждены ворота.

В Гетеборге произошло два взрыва: один в Ольскрокене и один в Кортедали. Там также говорится о материальном ущербе зданиям.

В Норсборге, к югу от Стокгольма, ночью что-то взорвалось в доме. Полиция сообщает, что муниципальное имущество было повреждено осколками.

Напомним

После сожжения Корана в Швеции объявили "высокий" уровень террористической опасности.

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