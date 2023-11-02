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У Швеції поліція заборонила носити сумки на концерти та спортивні змагання

Київ • УНН

 • 129077 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Швеції прийняли рішення про повну заборону сумки на великих заходах, щоб запобігти вчиненню злочинів. Про це повідомила поліція Швеції, пише УНН.

У Швеції поліція заборонила носити сумки на концерти та спортивні змагання

Деталі

Через поточну ситуацію в суспільстві та того факту, що рівень терористичної загрози в Швеції становить чотири, поліцейське управління ухвалило рішення про повну заборону сумок на великих заходах.

Це обмежить можливості пронесення предметів, які можуть становити небезпеку для людей, йдеться в повідомленні.

Рішення включає, серед іншого ввеликі спортивні події, концерти, фестивалі та всі змагання на рівні національних збірних.

Також зазначається, що мова йде про всі типи сумок, навіть про маленькі. Винятки можуть бути зроблені лише для людей, яким за медичними показаннями необхідно взяти з собою сумку на публічний захід.

Доповнення

Рівень терористичної загрози підвищився ще в серпні.  Шведська поліція зазначає, що проводить постійну оцінку рівня загрози в Швеції, тому наразі й заборонила носити сумки на великі заходи. Проте правоохоронці не можуть розповісти, чому заборону ввели тільки з листопада.

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