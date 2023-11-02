В Швеции полиция запретила носить сумки на концерты и спортивные соревнования

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 46013 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 27691 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 51898 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 162847 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 61039 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 113582 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 164588 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154043 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154917 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160092 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 71679 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 75053 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 70060 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 96090 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 33792 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 45961 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 96353 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 162764 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 252115 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 304279 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 3024 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 34059 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50206 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49008 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 61874 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

В Швеции полиция запретила носить сумки на концерты и спортивные соревнования

Киев • УНН

 • 129077 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Швеции приняли решение о полном запрете сумки на крупных мероприятиях, чтобы предотвратить совершение преступлений. Об этом сообщила полиция Швеции, пишет УНН.

В Швеции полиция запретила носить сумки на концерты и спортивные соревнования

Детали

Из-за текущей ситуации в обществе и того факта, что уровень террористической угрозы в Швеции составляет четыре, полицейское управление приняло решение о полном запрете сумок на крупных мероприятиях.

Это ограничит возможности проноса предметов, которые могут представлять опасность для людей, говорится в сообщении.

Решение включает, среди прочего, крупные спортивные события, концерты, фестивали и все соревнования на уровне национальных сборных.

Также отмечается, что речь идет обо всех типах сумок, даже о маленьких. Исключения могут быть сделаны только для людей, которым по медицинским показаниям необходимо взять с собой сумку на публичное мероприятие.

Дополнение

Уровень террористической угрозы повысился еще в августе.  Шведская полиция отмечает, что проводит постоянную оценку уровня угрозы в Швеции, поэтому сейчас и запретила носить сумки на крупные мероприятия. Однако правоохранители не могут рассказать, почему запрет ввели только с ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Швеции снова сожгли Коран во время протестов

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,567.68