В Швеции полиция запретила носить сумки на концерты и спортивные соревнования
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Швеции приняли решение о полном запрете сумки на крупных мероприятиях, чтобы предотвратить совершение преступлений. Об этом сообщила полиция Швеции, пишет УНН.
Детали
Из-за текущей ситуации в обществе и того факта, что уровень террористической угрозы в Швеции составляет четыре, полицейское управление приняло решение о полном запрете сумок на крупных мероприятиях.
Это ограничит возможности проноса предметов, которые могут представлять опасность для людей, говорится в сообщении.
Решение включает, среди прочего, крупные спортивные события, концерты, фестивали и все соревнования на уровне национальных сборных.
Также отмечается, что речь идет обо всех типах сумок, даже о маленьких. Исключения могут быть сделаны только для людей, которым по медицинским показаниям необходимо взять с собой сумку на публичное мероприятие.
Дополнение
Уровень террористической угрозы повысился еще в августе. Шведская полиция отмечает, что проводит постоянную оценку уровня угрозы в Швеции, поэтому сейчас и запретила носить сумки на крупные мероприятия. Однако правоохранители не могут рассказать, почему запрет ввели только с ноября.
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