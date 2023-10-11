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У штаб-квартирі НАТО відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО

У штаб-квартирі НАТО відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО

Київ • УНН

 • 1010391 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У штаб-квартирі НАТО відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Цитата

"Сьогодні в штаб-квартирі НАТО відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО. Це важливо, оскільки вперше Україна сидить за столом з країнами-членами НАТО як рівноправний гравець, а не гість. Це новий формат — не 31+1 (Україна), як було раніше. А 33 рівноправні країни — 31 країна НАТО, Швеція - як кандидат, і Україна", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував перше засідання Ради Україна-НАТО.

"Наші оборонні пріоритети, наша взаємодія з Альянсом. Сьогодні відбулося засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, завтра відбудеться засідання міністрів оборони Альянсу. Звичайно, працюємо над подальшою підтримкою наших воїнів, над цілком конкретними речами, зокрема тим постачанням, про яке хлопці говорили мені, коли я був на фронті, відвідував бригади на передовій", - розповів Зеленський.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни НАТО погодились, що Україна стане членом Альянсу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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