"Україна стане членом НАТО, усі члени Альянсу погодились" - Столтенберг

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«Після вторгнення в Україну росія стала слабшою в військовому плані та ізольована в політичному. Але немає ознак того, що путін відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, росія збільшила атаки на критичну національну інфраструктуру України, а також знову готується використати зиму, як зброю війни. Тому ми маємо продовжити потік зброї та боєприпасів до України. Чим міцніше буде Україна на полі бою, тим міцнішими будуть її позиції за столом перемовин. Ми повинні зробити все, щоб історія себе не повторювала, тому усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО», - сказав він.

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Він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі було зняли потребу у ПДЧ (Плані дій щодо членства) для України та введена програма щодо досягнення повної оперативної сумісності українських Збройних Сил з силами Альянсу. За його словами, Рада НАТО- Україна означає, що усі учасники переговорного процесу за столом ведуть розмову, як рівні.

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