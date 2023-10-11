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"Украина станет членом НАТО, все члены Альянса согласились" - Столтенберг

"Украина станет членом НАТО, все члены Альянса согласились" - Столтенберг

Киев • УНН

 • 792299 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Все страны НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса. Об этом во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

Цитата

«После вторжения в Украину россия стала слабее в военном отношении и изолирована в политическом. Но нет признаков того, что путин отказался от своих амбиций. Напротив, россия увеличила атаки на критическую национальную инфраструктуру Украины, а также вновь готовится использовать зиму, как оружие войны. Поэтому мы должны продолжить поток оружия и боеприпасов в Украину. Чем крепче будет Украина на поле боя, тем крепче будут ее позиции за столом переговоров. Мы должны сделать все, чтобы история себя не повторяла, поэтому все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО», - сказал он.

Детали

Он напомнил, что на саммите НАТО в Вильнюсе была снята потребность в ПДЧ (плане действий по членству) для Украины и введена программа по достижению полной оперативной совместимости украинских Вооруженных Сил с силами Альянса. По его словам, Совет НАТО-Украина означает, что все участники переговорного процесса за столом ведут разговор, как равные.

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