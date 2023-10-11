Президент зустрівся зі Столтенбергом: говорили про впровадження стандартів НАТО в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО, пише УНН.
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«Зустрівся з Єнс Столтенберг, щоб подякувати йому за лідерство в координації дій союзників та їхніх рішень на підтримку України. Обговорили важливість співпраці ОПК у впровадженні стандартів НАТО в Україні», - написав Зеленський у соцмережах.
Він також зазначив, що Україна очікує більше нових позитивних рішень союзників по Альянсу щодо надання Україні зброї та іншої підтримки.
«Україна готова тісно співпрацювати із союзниками над адаптованою Річною національною програмою та Дорожньою картою взаємосумісності між Україною та НАТО», - додав президент.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» сказав, що одним з найсерйозніших викликів перед Україною стане проходження цього зимового періоду, і допомогти у цьому можуть додаткові системи протиповітряної оборони від союзників.