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Президент встретился со Столтенбергом: говорили о внедрении стандартов НАТО в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество с ведущими мировыми производителями вооружений для внедрения стандартов НАТО, пишет УНН

Цитата

«Встретился с Йенс Столтенберг, чтобы поблагодарить его за лидерство в координации действий союзников и их решений в поддержку Украины. Обсудили важность сотрудничества ОПК во внедрении стандартов НАТО в Украине», - написал Зеленский в соцсетях.

Он также отметил, что Украина ожидает больше новых позитивных решений союзников по Альянсу относительно предоставления Украине оружия и другой поддержки.

«Украина готова тесно сотрудничать с союзниками над адаптированной Годовой национальной программой и дорожной картой взаимосовместимости между Украиной и НАТО», - добавил президент.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» сказал, что одним из самых серьезных вызовов перед Украиной станет прохождение этого зимнего периода, и помочь в этом могут дополнительные системы противовоздушной обороны от союзников.

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