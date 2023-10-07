У шойгу заявили, що нібито збили над Кримом українську ракету С-200

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За даними російського військового відомства, атаку було здійснено «переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200».

Раніше у кримських телеграм-каналах повідомлялося про те, що в небі над містом Джанкой було видно клуби диму, місцеві мешканці чули звуки вибухів.