У шойгу заявили, що нібито збили над Кримом українську ракету С-200
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністерство оборони росії заявило, що над територією анексованого москвою Криму було збито українську ракету С-200, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
За даними російського військового відомства, атаку було здійснено «переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200».
Раніше у кримських телеграм-каналах повідомлялося про те, що в небі над містом Джанкой було видно клуби диму, місцеві мешканці чули звуки вибухів.