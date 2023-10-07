В шойгу заявили, что якобы сбили над Крымом украинскую ракету С-200
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Министерство обороны россии заявило, что над территорией аннексированного москвой Крыма была сбита украинская ракета С-200, передает УНН со ссылкой на ВВС.
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По данным российского военного ведомства, атака была осуществлена «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200».
Ранее в крымских телеграмм-каналах сообщалось о том, что в небе над городом Джанкой было видно клубы дыма, местные жители слышали звуки взрывов.