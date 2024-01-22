У Севастополі оголосили вихідні через проблеми з водопостачанням
Київ • УНН
Севастополь оголошує 23 і 24 січня вихідними днями через проблеми з водопостачанням, спричинені негодою.
В тимчасово окупованому росією Севастополі оголосили 23 і 24 січня вихідними днями через проблеми з подачею води, які виникли після негоди. Про це повідомив так званий глава окупаційної "влади" Севастополя михайло развожаєв, передає УНН.
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З його слів, внаслідок негоди вода стала бруднішою майже в 60 разів. Для того, щоб провести роботи з очищення системи, у Севастополі обмежать постачання води.
Води не буде до 9 ранку завтра. Потім її дадуть всього на дві години - з 9:00 до 11:00.
Починаючи з 11:00 23 січня і до 20:00 середи, 24 січня, води не буде взагалі.
У зв'язку з цим сьогодні з 13-ї години в Севастополі оголосили скорочений робочий день, завтра і в середу - вихідні.
Доповнення
Сильні опади, що становили третину місячної норми, спричинили значну повінь у тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Скельської печери в Севастополі, що призвело до евакуації людей і порушення транспортного сполучення.