В Севастополе объявили выходные из-за проблем с водоснабжением

Во временно оккупированном россией Севастополе объявили 23 и 24 января выходными днями из-за проблем с подачей воды, которые возникли после непогоды. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной "власти" Севастополя михаил развожаев, передает УНН.

Детали

По его словам, в результате непогоды вода стала грязнее почти в 60 раз. Для того, чтобы провести работы по очистке системы, в Севастополе ограничат поставки воды.

Воды не будет до 9 утра завтра. Затем ее дадут всего на два часа - с 9:00 до 11:00.

Начиная с 11:00 23 января и до 20:00 среды, 24 января, воды не будет вообще.

В связи с этим сегодня с 13 часов в Севастополе объявили сокращенный рабочий день, завтра и в среду - выходные.

Дополнение

Сильные осадки, составлявшие треть месячной нормы, вызвали значительное наводнение во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Скельской пещеры в Севастополе, что привело к эвакуации людей и нарушению транспортного сообщения.