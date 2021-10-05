У сервісі "Дія" з'являться нові види COVID-сертифікатів

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“Ми вже поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з’явиться у "Дії“. Він буде дійсний 72 години, як і результат тесту. Також розпочинаємо фактично тестування COVID-сертифікатів для тих, хто перехворів та одужав від COVID-19. Такі сертифікати також з’являться в "Дії”, — розповів Вискуб.

Деталі

За його словами, в Україні найближчим часом будуть дійсні фактично всі три види сертифікатів, які зараз є на рівні ЄС.

Це сертифікати вакцинації від COVID-19, щодо тесту та одужання від коронавірусу.

Доповнення

СOVID-сертифікат — це документ у мобільному додатку “Дія”, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.