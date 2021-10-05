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В сервисе "Дія" появятся новые виды COVID-сертификатов

В сервисе "Дія" появятся новые виды COVID-сертификатов

Киев  •  УНН

 • 26735 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В онлайн-сервисе государственных услуг "Дія" сейчас тестируют новые виды цифровых COVID-сертификатов. Речь идет о документе с результатом ПЦР-тестирования и цифровых сертификатах для людей, которые переболели COVID-19. Об этом рассказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы уже постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в "Дія". Он будет действителен 72 часа, как и результат теста. Также начинаем фактически тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел и выздоровел от COVID-19. Такие сертификаты также появятся в "Дія", - рассказал Вискуб.

Детали

По его словам, в Украине в ближайшее время будут действительны практически все три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС.

Это сертификаты вакцинации от COVID-19, относительно теста и выздоровления от коронавируса.

Дополнение

СOVID-сертификат - это документ в мобильном приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.

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