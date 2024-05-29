У серпні в прокат вийде новий український горор "Конотопська відьма"
Київ • УНН
Новий український фільм жахів "Конотопська відьма" про жорстоку помсту відьми окупантам, які вбили її коханого, вийде в прокат 22 серпня, до Дня Незалежності.
Продакшн української стрічки "Конотопська відьма" оголосив дату прем'єри – старт показу фільму в кінотеатрах заплановано на 22 серпня. Про це УНН пише з посиланням на сторінку фільму в Фейсбук.
Деталі
З 22 серпня в кінотеатрах можна буде побачити фільм "Конотопська відьма", який виходить у прокат до Дня Незалежності.
Повідомляється, що це перша стрічка з майбутньої лінійки жахів, знятої FILM.UA Group. Команда пише, що надихалась української міфологією, яку поєднала з сучасними подіями.
У центрі сюжету нового горору жорстока помста відьми з Конотопу окупантам, які вбили її коханого.
Фільм містить сцени насильницької та мученицької смерті окупантів — встигніть насолодитися на великому екрані. Зло буде покарано!
У фільмі задіяні відомі актори Тетяна Малкова, Тарас Уимбалюк, Павло Вишняков, Олена Холаткина, Іван Шаран та інші. Також обіцяють камео акторів-військових: Назара Грабара, Олександра Печериці, Володимира Ращука і Даніеля Салема.
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