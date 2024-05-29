В августе в прокат выйдет новый украинский горор "Конотопская ведьма"

Продакшн украинской ленты "Конотопская ведьма" объявил дату премьеры – старт показа фильма в кинотеатрах запланирован на 22 августа. Об этом УНН пишет со ссылкой на страницу фильма в Фейсбук.

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С 22 августа в кинотеатрах можно будет увидеть фильм "Конотопская ведьма", который выходит в прокат ко Дню Независимости.

Сообщается, что это первая лента из будущей линейки ужасов, снятой FILM.UA Group. Команда пишет, что вдохновлялась украинской мифологией, которую соединила с современными событиями.

В центре сюжета нового гору жестокая месть ведьмы из Конотопа оккупантам, убившим ее возлюбленного.

Фильм содержит сцены насильственной и мученической смерти оккупантов-успейте насладиться на большом экране — Зло будет наказано! - предупреждают создатели фильма.

В фильме задействованы известные актеры Татьяна Малькова, Тарас Уимбалюк, Павел Вишняков, Елена Холаткина, Иван Шаран и другие. Также обещают камео актеров-военных: Назара Грабара, Александра шампиньона, Владимира Ращука и Даниэля Салема.

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