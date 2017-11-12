У Сербії порушили 45 справ проти найманців, що воюють в Україні та Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прокуратура в Белграді порушила 45 справ проти найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, в тому числі на Донбасі. Про це розповіла представниця Вищої прокуратури в Белграді Тетяна Секуліч, передає УНН з посиланням на сербське видання Politika.
За її словами, минулого року прокуратура висунула звинувачення у вчиненні злочину 24 людям. Судові розгляди було розпочато з метою кримінального переслідування осіб, що брали участь у війні або збройному конфлікті в іноземній державі, відповідно до статті 386a Кримінального кодексу Сербії.
Раніше повідомлялось, що вищий суд Белграда минулого року виніс рішення стосовно 28 осіб, які брали участь у військових конфліктах за кордоном.
Сербія у жовтні 2014 року прийняла поправки до Кримінального кодексу, які передбачають тюремне ув'язнення на термін до десяти років для всіх, хто бере участь у військовому конфлікті за кордоном або організовує і вербує громадян Сербії для прийняття такого рішення.
Таким чином Сербія вирішила боротися запобігати випадкам, коли громадяни країни їдуть воювати на боці іноземних військових і напіввійськових формувань, таких як проросійські сепаратисти на Донбасі та "Ісламська держава" у Сирії.
Видання зазначає, що зараз в Україні і Сирії залишаються лише кілька десятків сербів.
Нагадаємо, служба безпеки України 11 жовтня заявила, що лише на території, підконтрольній угрупованню "ЛНР", від початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.