В Сербии возбудили 45 дел против наемников, воюющих в Украине и Сирии

По ее словам, в прошлом году прокуратура выдвинула обвинения в совершении преступления 24 людям. Судебные разбирательства было начато с целью уголовного преследования лиц, принимавших участие в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве в соответствии со статьей 386a Уголовного кодекса Сербии.

Ранее сообщалось, что высший суд Белграда прошлого года вынес решение в отношении 28 человек, участвовавших в военных конфликтах за рубежом.

Сербия в октябре 2014 года приняла поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают тюремное заключение на срок до десяти лет для всех, кто принимает участие в военном конфликте за границей или организовует и вербует граждан Сербии для принятия такого решения.

Таким образом Сербия решила бороться предотвращать случаи, когда граждане страны едут воевать на стороне иностранных военных и полувоенных формирований, таких как пророссийские сепаратисты на Донбассе и "Исламское государство" в Сирии.

Издание отмечает, что сейчас в Украине и Сирии остаются лишь несколько десятков сербов.

Напомним, служба безопасности Украину 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", с начала конфликта в Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.