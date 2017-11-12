В Сербии возбудили 45 дел против наемников, воюющих в Украине и Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Прокуратура в Белграде возбудила 45 дел против наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе. Об этом рассказала представительница Высшей прокуратуры в Белграде Татьяна Секулич, передает УНН со ссылкой на сербское издание Politika.
По ее словам, в прошлом году прокуратура выдвинула обвинения в совершении преступления 24 людям. Судебные разбирательства было начато с целью уголовного преследования лиц, принимавших участие в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве в соответствии со статьей 386a Уголовного кодекса Сербии.
Ранее сообщалось, что высший суд Белграда прошлого года вынес решение в отношении 28 человек, участвовавших в военных конфликтах за рубежом.
Сербия в октябре 2014 года приняла поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают тюремное заключение на срок до десяти лет для всех, кто принимает участие в военном конфликте за границей или организовует и вербует граждан Сербии для принятия такого решения.
Таким образом Сербия решила бороться предотвращать случаи, когда граждане страны едут воевать на стороне иностранных военных и полувоенных формирований, таких как пророссийские сепаратисты на Донбассе и "Исламское государство" в Сирии.
Издание отмечает, что сейчас в Украине и Сирии остаются лишь несколько десятков сербов.
Напомним, служба безопасности Украину 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", с начала конфликта в Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.