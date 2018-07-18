У сенаті застерегли РФ від втручання в листопадові вибори в США

"(Росії - ред.) дійсно не варто повторювати це в 2018 році", - зазначив він.

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Раніше спікер палати представників США Пол Раян також заявив, що збирається розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії, і знову підтримав висновки національної розвідки США про російське втручання в президентські вибори 2016 року.

Через день після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним Раян сказав, що якщо комітети конгресу вважають, що нові санкції необхідні, то він буде "більш ніж радий їх розглянути".

Нагадаємо, лідер демократів у сенаті США закликав посилити санкції проти Росії.

Президент США Дональд Трамп 16 липня зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, а потім під час спільної прес-конференції відмовився визнати висновки розвідки США про те, що саме Росія втрутилася в американські президентські вибори 2016 року. Пізніше Трамп виправдався за заяви на саміті в Гельсінкі.

Також Трамп заявив, що антиросійські санкції залишаться в силі.