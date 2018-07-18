В сенате предостерегли РФ от вмешательства в ноябрьские выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Лидер большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что верхняя палата американского парламента может рассмотреть пакет новых санкций в отношении России и предупредил Кремль не вмешиваться в промежуточные выборы в конгресс США в ноябре этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
"(России - ред.) действительно не стоит повторять это в 2018 году", - отметил он.
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Ранее спикер палаты представителей США Пол Райан также заявил, что намерен рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против России, и вновь поддержал выводы разведсообщества США о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Через день после встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным Райан сказал, что если комитеты конгресса полагают, что новые санкции необходимы, то он будет "более чем рад их рассмотреть".
Напомним, лидер демократов в сенате США призвал ужесточить санкции против России.
Президент США Дональд Трамп 16 июля встретился с президентом России Владимиром Путиным, а затем в ходе совместной пресс-конференции отказался признать выводы разведки США о том, что именно Россия вмешалась в американские президентские выборы 2016 года. Позже Трамп оправдался за заявления на саммите в Хельсинки.
Также Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе.