У секторі Газа зросла кількість загиблих в сутичках з армією Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Дев’ять людей загинули в результаті нальотів з повітря ізраїльських сил з палестинського сектору Гази. Про це в неділю повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на власні джерела, передає УНН.
За даними телеканалу, дев’ятої жертвою ізраїльських атак став арабський юнак, загиблий при розриві ракети в таборі Бурейдж, розташованому в центральній частині сектора.
Раніше повідомлялося, що минулим днем при нальоті на південні райони Гази стали 37-річна вагітна палестинка і її однорічна дочка. Раніше вдень в результаті авіаудару загинув палестинський підліток.
Пізніше газета The Times of Israel повідомила, що ізраїльтянин, який декілька годин тому отримав поранення при атаці, помер в місті Ашкелон. За наявними даними, чоловік помер від ран, отриманих в результаті обстрілу одного з кварталів Ашкелона.
Раніше офіційний представник поліції Ізраїлю Міккі Розенфельд вказав, що двоє ізраїльтян отримали в суботу поранення в результаті ракетного обстрілу ізраїльських міст з сектора Газа. За його словами, в Ашкелоні, розташованому на півдні країни, “в результаті обстрілу поранення середнього ступеня тяжкості отримав ізраїльтянин, який евакуйований в госпіталь для лікування”. Крім того, при розриві ракети в місті Кірьят-Ят важкі поранення отримала жінка, яка теж була госпіталізована.
На данный момент террористы из #Газа выпустили более 50 ракет по израильской территории. Система ПРО “Железный купол” сбила десятки из них, которые могли поразить мирные города и поселки #Израиль.
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ניר נוסויוב שדרות pic.twitter.com/cLp8j7rClF