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В секторе Газа возросло число погибших в столкновениях с армией Израиля

Киев  •  УНН

 • 10423 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Девять человек погибли в результате налетов с воздуха израильских сил с палестинского сектора Газы. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

По данным телеканала, девятой жертвой израильских атак стал арабский юноша, погибший при разрыве ракеты в лагере Бурейдж, расположенном в центральной части сектора.

Ранее сообщалось, что минувшим днем при налете на южные районы Газы стали 37-летняя беременная палестинка и ее годовалая дочь. Ранее днем в результате авиаудара погиб палестинский подросток.

Позднее газета The Times of Israel сообщила, что израильтянин, который несколько часов назад получил ранение при атаке, умер в городе Ашкелон. По имеющимся данным, мужчина умер от ран, полученных в результате обстрела одного из кварталов Ашкелона.

Ранее официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд указал, что двое израильтян получили в субботу ранения в результате ракетных обстрелов израильских городов из сектора Газа. По его словам, в Ашкелоне, расположенном на юге страны, "в результате обстрела ранения средней степени тяжести получил израильтянин, который эвакуирован в госпиталь для лечения". Кроме того, при разрыве ракеты в городе Кирьят-Ят тяжелые ранения получила женщина, которая тоже была госпитализирована.

На данный момент террористы из # Газа выпустили более 50 ракет по израильской территории. Система ПРО "Железный купол" сбила десятки из них, Которые могли поразит мирные города и поселки # Израиль .

видео -
ניר נוסויוב שדרות pic.twitter.com/cLp8j7rClF

- Израиль по-русски (@IsraelRussian) 4 мая 2019 г.

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