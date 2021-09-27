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У ще одному київському ТРЦ відкриють центр вакцинації

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Відсьогодні, з 27 вересня в Солом'янському районі Києва у ТРЦ "COSMO Multimall", починає працювати центр масової вакцинації проти COVID-19. Про це повідомили у Солом'янській РДА, передає УНН.

Деталі

Вакцинуватися зможуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 години за записом через електронну систему (або без попереднього запису) за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.

У разі відсутності декларації з сімейним лікарем, потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Доповнення

Цього тижня пункти щеплень проти COVID з’явилися в київських ТРЦ Ocean Plaza, River Mall та SkyMall.

Пункти також є у ТРЦ Блокбастер Молл, ТРЦ Ретровіль і в 6 Епіцентрах.

Нагадаємо

В Україні за 25 вересня зробили понад 60 тис. щеплень від COVID-19.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Українські Національні Новини

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