В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
У ще одному київському ТРЦ відкриють центр вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Відсьогодні, з 27 вересня в Солом'янському районі Києва у ТРЦ "COSMO Multimall", починає працювати центр масової вакцинації проти COVID-19. Про це повідомили у Солом'янській РДА, передає УНН.
Деталі
Вакцинуватися зможуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 години за записом через електронну систему (або без попереднього запису) за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.
У разі відсутності декларації з сімейним лікарем, потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Доповнення
Цього тижня пункти щеплень проти COVID з’явилися в київських ТРЦ Ocean Plaza, River Mall та SkyMall.
Пункти також є у ТРЦ Блокбастер Молл, ТРЦ Ретровіль і в 6 Епіцентрах.
Нагадаємо
В Україні за 25 вересня зробили понад 60 тис. щеплень від COVID-19.