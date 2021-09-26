В Україні за добу зробили понад 60 тис. щеплень від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу — 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 443 521 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 203 210 щеплень. Про це повідомили у МОЗ України, передає УНН.
Цитата
“64 221 людину вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 25 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 38 778 людей, повністю імунізовані — 25 443 людини”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що протягом доби працювали 477 мобільних бригад, 1 880 пунктів щеплення, 373 центри вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.