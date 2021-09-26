В Украине за сутки сделали более 60 тыс. Прививок от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. С начала прививочной кампании привито 6 759 691 человек, из них получили одну дозу - 6 759 689 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 203 210 прививок. Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает УНН.
Цитата
"64 221 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 25 сентября 2021. Одну дозу получили 38778 человек полностью иммунизированы - 25443 человека", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки, 373 центры вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.