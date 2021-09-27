В еще одном киевском ТРЦ откроют центр вакцинации

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129677 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145935 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121243 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118721 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152708 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124194 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В еще одном киевском ТРЦ откроют центр вакцинации

В еще одном киевском ТРЦ откроют центр вакцинации

Киев  •  УНН

 • 22138 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. С сегодняшнего дня, с 27 сентября в Соломенском районе Киева в ТРЦ "COSMO Multimall", начинает работать центр массовой вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Соломенской РГА, передает УНН.

Детали

Вакцинироваться смогут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему (или без предварительной записи) по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

В случае отсутствия декларации по семейным врачом, нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Дополнение

На этой неделе пункты прививок против COVID появились в киевских ТРЦ Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.

Пункты также в ТРЦ Блокбастер Молл, ТРЦ Ретровиль и в 6 Эпицентрах.

Напомним

В Украине за 25 сентября сделали более 60 тыс. Прививок от COVID-19.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Украинские Национальные Новости

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ОбществоCOVID-19Киев

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