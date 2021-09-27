В еще одном киевском ТРЦ откроют центр вакцинации

Детали

Вакцинироваться смогут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему (или без предварительной записи) по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

В случае отсутствия декларации по семейным врачом, нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Дополнение

На этой неделе пункты прививок против COVID появились в киевских ТРЦ Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.

Пункты также в ТРЦ Блокбастер Молл, ТРЦ Ретровиль и в 6 Эпицентрах.

Напомним

В Украине за 25 сентября сделали более 60 тыс. Прививок от COVID-19.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.