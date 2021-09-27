В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
В еще одном киевском ТРЦ откроют центр вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. С сегодняшнего дня, с 27 сентября в Соломенском районе Киева в ТРЦ "COSMO Multimall", начинает работать центр массовой вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Соломенской РГА, передает УНН.
Детали
Вакцинироваться смогут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему (или без предварительной записи) по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.
В случае отсутствия декларации по семейным врачом, нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.
Дополнение
На этой неделе пункты прививок против COVID появились в киевских ТРЦ Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.
Пункты также в ТРЦ Блокбастер Молл, ТРЦ Ретровиль и в 6 Эпицентрах.
Напомним
В Украине за 25 сентября сделали более 60 тыс. Прививок от COVID-19.