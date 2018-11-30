У СБУ є різні версії появи російських переговорів під час атаки на судна ВМС

"Будь-яка спецслужба, коли противник розкриває можливість прослуховування її співробітників, відразу змінює канали зв’язку, або переходить на шифрований режим. Здається, що росіяни, які намагаються дотримуватись цього правила на Донбасі, цього разу ніяк не реагують. Ми маємо дві версії. Перша версія – ми допускаємо, що це зроблено навмисно, а самі радіопереговори є спектаклем і робиться це для того, щоб через навмисне злиття інформації підштовхнути ГУР Міноборони або СБУ до її оприлюднення в якості доказів злочинних дій Кремля. У цьому випадку ми не виключаємо, що спецслужби РФ практично миттєво можуть випустити власний сюжет про те, як готувався спектакль. Як підсумок - дискредитація українських спецслужб та недовіра до усіх матеріалів радіоперехоплень, які раніше вже були оприлюднені", - розповів Гуськов.

Крім того, за його словами, друга версія не виключає нехтування правилами протидії радіорозвідки "з боку окремих представників російських спецслужб".

"Це може бути пов’язане або з примітивізмом у роботі або зі звичайною дурістю у "солсберійському шпилі", - додав Гуськов.

Напередодні СБУ оприлюднила розмови російських льотчиків під час атаки на українські кораблі.