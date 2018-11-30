В СБУ есть разные версии появления российских переговоров во время атаки на судна ВМС

"Любая спецслужба, когда противник раскрывает возможность прослушивания ее сотрудников, сразу меняет каналы связи, или переходит на шифрованный режим. Кажется, что россияне, которые пытаются придерживаться этого правила на Донбассе, на этот раз никак не реагируют. Мы имеем две версии. Первая версия - мы допускаем, что это сделано намеренно, а сами радиопереговоры являются спектаклем и делается это для того, чтобы через специально слитие информации подтолкнуть ГУР Минобороны или СБУ к ее обнародованию в качестве доказательств преступных действий Кремля. В этом случае мы не исключаем, что спецслужбы РФ практически мгновенно могут выпустить собственный сюжет о том, как готовился спектакль. Как итог - дискредитация украинских спецслужб и недоверие ко всем материалам радиоперехвата, которые ранее уже были обнародованы", - рассказал Гуськов.

Кроме того, по его словам, вторая версия не исключает пренебрежение правилами противодействия радиоразведки "со стороны отдельных представителей российских спецслужб".

"Это может быть связано либо с примитивизмом в работе или с обычной глупостью в "солсберийском шпиле", - добавил Гуськов.

Накануне СБУ обнародовала разговоры российских летчиков во время атаки на украинские корабли.