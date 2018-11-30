В СБУ есть разные версии появления российских переговоров во время атаки на судна ВМС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86294 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103935 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138994 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136768 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132510 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126548 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164811 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117960 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В СБУ есть разные версии появления российских переговоров во время атаки на судна ВМС

В СБУ есть разные версии появления российских переговоров во время атаки на судна ВМС

Киев  •  УНН

 • 13851 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. У Службы безопасности Украины есть две версии, почему переговоры российских военных во время тарана украинских судов попали в Интернет. Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.

"Любая спецслужба, когда противник раскрывает возможность прослушивания ее сотрудников, сразу меняет каналы связи, или переходит на шифрованный режим. Кажется, что россияне, которые пытаются придерживаться этого правила на Донбассе, на этот раз никак не реагируют. Мы имеем две версии. Первая версия - мы допускаем, что это сделано намеренно, а сами радиопереговоры являются спектаклем и делается это для того, чтобы через специально слитие информации подтолкнуть ГУР Минобороны или СБУ к ее обнародованию в качестве доказательств преступных действий Кремля. В этом случае мы не исключаем, что спецслужбы РФ практически мгновенно могут выпустить собственный сюжет о том, как готовился спектакль. Как итог - дискредитация украинских спецслужб и недоверие ко всем материалам радиоперехвата, которые ранее уже были обнародованы", - рассказал Гуськов.

Кроме того, по его словам, вторая версия не исключает пренебрежение правилами противодействия радиоразведки "со стороны отдельных представителей российских спецслужб".

"Это может быть связано либо с примитивизмом в работе или с обычной глупостью в "солсберийском шпиле", - добавил Гуськов.

Накануне СБУ обнародовала разговоры российских летчиков во время атаки на украинские корабли.

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