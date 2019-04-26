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У СБУ прокоментували "хвилю" мінувань

У СБУ прокоментували "хвилю" мінувань

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В СБУ проаналізували численні повідомлення про мінування і висловились щодо причин таких повідомлень. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

"Аналіз ситуації засвідчує, що така "вибухова активність" пов'язана переважно із розгортанням виборчих процесів у нашій країні – основним мотивом "телефонних терористів" є перешкоджання належній організації та здійсненню волевиявлення громадян. Численні повідомлення про псевдомінування сприяють дестабілізації суспільно-політичної обстановки в країні, провокують виникнення штучного соціального напруження, невдоволення діяльністю правоохоронців та державної влади, породжують ситуацію паніки та страху", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що лише протягом останнього тижня в різних регіонах України зафіксовано 93 неправдиві анонімні повідомлення, які надійшли телефонним зв'язком, а також були надіслані через мережу Інтернет. Переважна більшість цих меседжів носить серійний характер: здійснюється або розсилка листів з однієї електронної адреси, або хвиля дзвінків про мінування надходить протягом короткого проміжку часу.

Навіть сьогодні у столиці зафіксовано низку повідомлень про мінування вокзалів та адмінбудівель. Понад дві тисячі людей були евакуйовані із потенційно небезпечних місць. Водночас після ретельного обстеження вказаних об'єктів та прилеглої до них території вибухових пристроїв та речовин правоохоронці не виявили.

В СБУ нагадали, що неправдиве повідомлення про мінування карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років. "Мінерам" також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві "мінували" електростанцію.

Також у Харкові повідомили про вибухівку у метро.

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