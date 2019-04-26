В СБУ прокомментировали "волну" минирований

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108256 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112237 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114922 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115737 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144677 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115616 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140418 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144997 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130378 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130397 просмотра

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В СБУ прокомментировали "волну" минирований

В СБУ прокомментировали "волну" минирований

Киев  •  УНН

 • 8207 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В СБУ проанализировали многочисленные сообщения о минировании и высказались о причинах таких сообщений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Анализ ситуации показывает, что такая "взрывная активность" связана преимущественно с развертыванием избирательных процессов в нашей стране - основным мотивом "телефонных террористов" является препятствование надлежащей организации и осуществления волеизъявления граждан. Многочисленные сообщения о псевдоминировании способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксировано 93 ложных анонимных сообщения, поступивших телефонной связью, а также направленных через Интернет. Подавляющее большинство этих месседжей носит серийный характер: осуществляется либо рассылка писем с одного электронного адреса, или волна звонков о минировании поступает в течение короткого промежутка времени.

Даже сегодня в столице зафиксирован ряд сообщений о минировании вокзалов и админзданий. Более двух тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных мест. В то же время после тщательного обследования указанных объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и веществ правоохранители не обнаружили.

В СБУ напомнили, что ложное сообщение о минировании карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет. "Минерам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

Напомним, сегодня в Николаеве "минировали" электростанцию.

Также в Харькове сообщили о взрывчатке в метро.

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