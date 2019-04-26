В СБУ прокомментировали "волну" минирований

"Анализ ситуации показывает, что такая "взрывная активность" связана преимущественно с развертыванием избирательных процессов в нашей стране - основным мотивом "телефонных террористов" является препятствование надлежащей организации и осуществления волеизъявления граждан. Многочисленные сообщения о псевдоминировании способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцируют возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождают ситуацию паники и страха", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что только в течение последней недели в разных регионах Украины зафиксировано 93 ложных анонимных сообщения, поступивших телефонной связью, а также направленных через Интернет. Подавляющее большинство этих месседжей носит серийный характер: осуществляется либо рассылка писем с одного электронного адреса, или волна звонков о минировании поступает в течение короткого промежутка времени.

Даже сегодня в столице зафиксирован ряд сообщений о минировании вокзалов и админзданий. Более двух тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных мест. В то же время после тщательного обследования указанных объектов и прилегающей к ним территории взрывных устройств и веществ правоохранители не обнаружили.

В СБУ напомнили, что ложное сообщение о минировании карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет. "Минерам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

Напомним, сегодня в Николаеве "минировали" электростанцию.

Также в Харькове сообщили о взрывчатке в метро.