У Миколаєві "мінували" електростанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Миколаєві повідомили про мінування електростанції. Правоохорнці перевірили інформацію, вона не підтвердилась. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр поліції області.
"Сьогодні, 26 квітня, близько 14:50 до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на території Южноукраїнської АЕС знаходиться вибуховий пристрій. Негайно на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, СБУ, військові, рятувальники та медики. Співробітники СБУ та спецохорони ретельно обстежили територію атомної електростанції. Жодних предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу життю та здоров’ю громадян не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про надання кваліфікації події. Також встановлюється особа, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.
Як повідомляв УНН, у Харкові повідомили про вибухівку у метро.