В Николаеве "минировали" электростанцию

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108045 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112015 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114707 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115530 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144379 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115533 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140347 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144991 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130395 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве "минировали" электростанцию

В Николаеве "минировали" электростанцию

Киев  •  УНН

 • 10581 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Николаеве сообщили о минировании электростанции. Правоохранители проверили информацию, она не подтвердилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции области.

"Сегодня, 26 апреля, около 14:50 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на территории Южноукраинской АЭС находится взрывное устройство. Немедленно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, СБУ, военные, спасатели и медики. Сотрудники СБУ и спецохраны тщательно обследовали территорию атомной электростанции. Никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан не выявлено", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о предоставлении квалификации события. Также устанавливается лицо, предоставившее ложное сообщение о заминировании.

Как сообщал УНН, в Харькове сообщили о взрывчатке в метро.

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