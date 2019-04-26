В Николаеве "минировали" электростанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Николаеве сообщили о минировании электростанции. Правоохранители проверили информацию, она не подтвердилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции области.
"Сегодня, 26 апреля, около 14:50 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что на территории Южноукраинской АЭС находится взрывное устройство. Немедленно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, СБУ, военные, спасатели и медики. Сотрудники СБУ и спецохраны тщательно обследовали территорию атомной электростанции. Никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан не выявлено", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о предоставлении квалификации события. Также устанавливается лицо, предоставившее ложное сообщение о заминировании.
Как сообщал УНН, в Харькове сообщили о взрывчатке в метро.