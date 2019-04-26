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У Харкові повідомили про вибухівку у метро

У Харкові повідомили про вибухівку у метро

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці Харкова перевіряють інформацію про мінування метро, вибухівку на площі Конституції та в одній з будівель. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

"Інформації про закладення вибухівки в будівлі на вулиці Університетська, 5, станції метро "Майдан Конституції" та площі Конституції надійшли до поліції 26 квітня близько 16:30", - йдеться у повідомлення.

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За адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, у Харкові через повідомлення про замінування евакуювали майже 700 людей.

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