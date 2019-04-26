У Харкові через повідомлення про замінування евакуювали майже 700 людей

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Харкові правоохоронці перевірили низку об'єктів на предмет вибухівки, в ході опрацювання з будівель евакуювали 660 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

"Поліцейські провели ретельний огляд шести зазначених об’єктів. В ході перевірки фахівці оглянули 17700 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 660 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що інформація про закладення вибухівки надійшла до поліції 26 квітня.

В готелі на вулиці Полтавський шлях, 190/1 було оглянуто 1500 кв. метрів площі будівлі та 2000 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 5 громадян.

На вулиці Плеханівська, 8 оглянуто 1300 кв. метрів площі будівлі та 300 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 20 громадян.

На вулиці Кравцова, 8 оглянуто 100 кв. метрів прилеглої території,.

На вулиці Гідропаркова, 23 "А" оглянуто 1800 кв. метрів площі будівлі та 1400 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 5 громадян.

На проспекті Гагаріна, 201 "Б" оглянуто 3000 кв. метрів площі будівлі та 300 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 40 громадян.

У гімназії на вулиці Тарасівській оглянуто 4000 кв. метрів площі будівлі та 2000 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 590 громадян.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Раніше УНН повідомляв, що у Харкові невідомі замінували п’ять торгівельних центрів.

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