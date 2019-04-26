В Харькове сообщили о взрывчатке в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правоохранители Харькова проверяют информацию о минировании метро, взрывчатке на площади Конституции и в одном из зданий. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
"Информации о закладке взрывчатки в здании на улице Университетская, 5, станции метро "Площадь Конституции" и площади Конституции поступили в полицию 26 апреля около 16:30", - говорится в сообщении.
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По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, в Харькове из-за сообщения о заминировании эвакуировали почти 700 человек.