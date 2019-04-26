Посольство США попередило американців про "замінування" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Посольство США в Києві попередило американських громадян, що перебувають в Україні, щодо повідомлень про замінування урядових об’єктів та аеропортів по всій території держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.
"По всій Україні спостерігається поширення непідтверджених повідомлень про загрозу бомб, включаючи аеропорти, урядові будівлі та кілька станцій метро", - йдеться в повідомленні посольства.
Дипломати радять громадянам США уникати натовпів та дотримуватись інструкцій місцевих правоохоронних органів, а також попереджають про можливі обмеження руху та обшуки.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, в Києві надійшло повідомлення про "мінування" різних установ і об'єктів столиці. Раніше стало відомо про замінування Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, аеропорту "Жуляни", Центрального автовокзалу та залізничних вокзалів "Центральний", "Південний" та "Дарницький".